Дожди пришли в Центральную Россию. Нижний Новгород накрыл грозовой фронт. Сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду стали причиной остановки канатной дороги.

1 сентября в регион придет резкое похолодание и дожди. Впрочем, их здесь ждут. Ливни зальют оставшиеся лесные пожары. С 15 августа область ввела режим ЧС, остановить распространение огня смогли лишь на прошлой неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.