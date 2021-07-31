Пожары в Турции затронули курортные города Анталью, Бодрум и Мармарис

Пожары затронули популярные у отдыхающих Анталью, Бодрум и Мармарис. Однако, по данным АТОР, случаи отмены туров пока единичны, запросов на прерывание отдыха тоже нет.

Также в АТОР заявили, что по состоянию на 30 июля пожар в курортных зонах Мармариса потушен. Большая часть отелей продолжает работать штатно. Накануне в Генконсульстве сообщили, что туристы в Мармарисе должны вернуться в отели после эвакуации в течение дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

