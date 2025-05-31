Новости регионов: производственное здание загорелось в Красноярске

Крупный пожар тушат в Красноярске. Горит производственное здание на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Самостоятельно здание покинули 60 человек. На месте работает 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.

Врачам из Приморья грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю детьми. По данным следствия, восемь сотрудников частной клинки с 2018 по 2020 год подделывали документы о бесплодии клиентов. Затем они выращивали эмбрионы, обеспечивали рождение детей и продавали их за границу. Всего таким образом было продано 13 новорожденных. Медики получили за это 53 миллиона рублей. Обвинение утвердил прокурор Приморского края. Дело направят в суд во Владивосток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.