Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, злоупотреблял компьютерными играми

Мужчина, устроивший стрельбу на крыше дома в Мурманске, в прошлом году лежал в психиатрической клинике. Он не спал по ночам и злоупотреблял компьютерными играми, рассказала его мать.

В этом году весеннему призыву в России подлежат 160 тысяч человек. При этом бумажные повестки по-прежнему остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны. Кроме того, в ведомстве заявили, что срочников не будут направлять в пункты дислокации подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В Уфе автобус наехал на электроопору, в результате чего пять человек пострадали. В салоне находилось около 20 пассажиров. Всех пострадавших уже осмотрели медики, а двоих пришлось направить в больницу.

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