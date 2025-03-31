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Новости

31 марта, 14:30

Происшествия

Новости регионов: мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске

Новости регионов: мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске

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Мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске. По данным СМИ, стрелок облил вход и крышу бензином. Потом он вызвал полицейских, по которым начал стрелять. Как сообщил Следственный комитет, нападавший выстрелил больше 50 раз. Его обезвредили сотрудники Росгвардии. Мужчина ранен и находится в тяжелом состоянии. Выяснилось, что местный житель не был судим и не состоит на учете у психиатра. Его мотивы сейчас выясняют. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Новосибирска подожгла машину. В этот момент в салоне находился ее бывший сожитель. Так она решила отомстить мужчине после ссоры. Он успел выскочить из автомобиля и даже потушить огонь самостоятельно. Женщину задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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