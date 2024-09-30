Новости мира: химзавод загорелся в американской Джорджии

В американском штате Джорджия произошел крупный пожар. Там загорелся химзавод. В ближайших населенных пунктах объявлена эвакуация. В районе инцидента закрыто дорожное движение. По предварительным данным, огонь возник на крыше предприятия из-за неисправности системы пожаротушения.

Армия Израиля впервые атаковала один из центральных районов Бейрута. Целью удара стал многоэтажный жилой дом. Народный фронт освобождения Палестины сообщил, что три его лидера погибли в результате обстрела.

На Непал обрушились мощнейшие за последние 20 лет ливни. Эти дожди привели к наводнениям. В Катманду жилые дома смывало домой, а оползни заблокировали три основные дороги города. Как сообщают СМИ, в результате случившегося погибли около 150 человек, более 50 пропали без вести.

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