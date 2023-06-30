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30 июня, 21:30

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева

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Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Мужчине за это грозит пожизненное заключение, заявил генпрокурор страны Молдавии Ион Мунтяну.

Уточняется, что стрелявший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован и находится под охраной. Как сообщил премьер Молдавии, перестрелку устроил гражданин Таджикистана из-за того, что ему отказали во въезде в страну. Он отобрал пистолет у пограничника и взял заложников. В итоге два человека убиты и еще один был ранен. Пассажиров аэропорта пришлось эвакуировать, а вылеты самолетов – временно отложить. Сейчас работа аэропорта вводится в график.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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