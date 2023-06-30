Собянин: станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируют ввести в конце 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Корниловская" Троицкой линии метро планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства объекта.

Он подчеркнул, что в связи с этим летом следующего года нужно будет провести благоустройство прилегающей территории.

"Люди ждут. Важная трасса. По всем станциям идет работа. Надеюсь, до конца следующего года ветка будет запущена", – сказал мэр.

Гендиректор компании-подрядчика АО "УРСТ" Сергей Григоркевич рассказал Собянину, что сейчас на "Корниловской" ведется устройство инженерных коммуникаций и вентиляции.

Строящаяся станция расположена на территории поселения Мосрентген вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, рядом с агрокластером "Фуд Сити". Это станция мелкого заложения с одной островной платформой и подземным и надземным вестибюлями.

На сегодняшний день объект готов на 60%. После его ввода улучшится транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Сосенского и Мосрентген. Они смогут экономить на дороге более 40 минут в день. По оценкам экспертов, пассажиропоток станции составит 10,5 тысячи человек в сутки, а к 2030 году вырастет до 12,6 тысячи в сутки.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Москвичи, живущие рядом с проектируемым участком, смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. На ветке длиной 42 километра разместятся 17 станций. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

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