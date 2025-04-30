Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

30 апреля, 07:45

Происшествия

Новости мира: сильный шторм обрушился на север американского штата Техас

Новости мира: сильный шторм обрушился на север американского штата Техас

Новости регионов: ДТП произошло в Новошахтинске Ростовской области

Туристический автобус с россиянами перевернулся в Турции

ДТП произошло около станции метро "Бутырская" на севере Москвы

"Московский патруль": главу федерации спорта глухих заподозрили в махинациях с выплатами

"Московский патруль": полицейские изъяли у мужчины несколько килограммов наркотиков

Цементовоз опрокинулся в районе станции метро "Бутырская"

Газ взорвался в ангаре транспортно-логистической компании в подмосковном Подольске

Дерево упало из-за сильного ветра на 2-й Институтской улице в Москве

Новости регионов: в Башкирии местный житель спас тонущего медвежонка

Разрушительный шторм обрушился на север американского штата Техас. Больше всего пострадал город Бенджамин. Кадры выложили в Сеть жители, которые успели укрыться от стихии в домах. Ураганный ветер ломал деревья и сносил крыши. Его порывы достигали 40 метров в секунду. Все это сопровождалось крупным градом. По сообщениям синоптиков, ураган ушел в сторону восточных штатов.

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан. В Сети появились кадры ночного извержения во время грозы. Столб огненной лавы на фоне вспышек молний вызвал восторженные комментарии у пользователей. Остров является туристической достопримечательностью именно из-за вулкана. Когда он спит, туристы целыми группами совершают восхождение на вершину горы, чтобы заглянуть в кратер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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