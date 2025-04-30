Новости мира: сильный шторм обрушился на север американского штата Техас

Разрушительный шторм обрушился на север американского штата Техас. Больше всего пострадал город Бенджамин. Кадры выложили в Сеть жители, которые успели укрыться от стихии в домах. Ураганный ветер ломал деревья и сносил крыши. Его порывы достигали 40 метров в секунду. Все это сопровождалось крупным градом. По сообщениям синоптиков, ураган ушел в сторону восточных штатов.

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан. В Сети появились кадры ночного извержения во время грозы. Столб огненной лавы на фоне вспышек молний вызвал восторженные комментарии у пользователей. Остров является туристической достопримечательностью именно из-за вулкана. Когда он спит, туристы целыми группами совершают восхождение на вершину горы, чтобы заглянуть в кратер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.