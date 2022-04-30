Дебошир разбил стеллаж с вином в столичном магазине

Погром на десятки, а то и на сотни, тысяч рублей устроил дебошир в супермаркете на Большой Дорогомиловской улице. Кадры инцидента сняли очевидцы.

Мужчина разбил практически весь стеллаж с вином. Причем сделал это намеренно – брал по одной бутылке и кидал на пол. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.