Сергей Новиков, устроивший массовое ДТП на МКАД, оказался наркодиллером. Уточняется, что под стражей он проведет два месяца.

После задержания у мужчины обнаружили 20 тысяч наркотических доз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.