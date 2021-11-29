Суд арестовал водителя BMW, задержанного с наркотиками после погони на МКАД

Фото:МВД России

Суд арестовал предполагаемого наркокурьера, пытавшегося на BMW скрыться от полиции на МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мера пресечения для 23-летнего ранее судимого мужчины избрана с учетом позиции надзорного органа. Решением суда молодой человек будет заключен под стражу до 26 января 2022 года.

Погоня со стрельбой произошла на МКАД 26 ноября. Водитель BMW попытался скрыться после требования остановиться. В ходе преследования инспекторы ДПС применили табельное оружие. Заблокировать автомобиль удалось на 35-м километре Симферопольского шоссе.

Водитель был ранен и задержан. На заднем сиденье автомобиля правоохранители обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Позже в квартире, арендованной молодым человеком, было обнаружено свыше 1 000 пакетов и свертков с этим веществом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").