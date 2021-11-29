Синоптик рассказала, когда в Москве появится устойчивый снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что устойчивый снежный покров может сформироваться в столице к концу недели.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что 30 ноября на столицу обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад. По прогнозам синоптика, генуэзский циклон "Бенедикт" принесет до 23 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы. При этом интенсивные дожди во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров, уточнил Тишковец.
"Температура в течение суток 1 декабря будет отрицательной: –2...–4 градуса – в городе и до –6 – по области. Ночью еще сохранится довольно порывистый ветер до 15–18 метров в секунду, то есть погода с точки зрения ветра будет, конечно, ненастной. Температурный фон остается выше климатической нормы на 2–3 градуса", – рассказывает Позднякова.
В четверг, 2 декабря, по словам синоптика, ожидается еще более низкая температура в ночные часы. Однако к концу недели власть над погодой перейдет к теплой части атлантического циклона. Поэтому температура вновь станет повышаться, уточняет Позднякова. К этому времени метеоролог также прогнозирует формирование первого снежного покрова в городе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима в Европейской России. По словам метеоролога, в регионе ожидаются морозы до –20 градусов и оттепели. Такой прогноз обусловлен потеплением климата, уточнил Вильфанд.
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