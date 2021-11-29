Синоптик рассказала, когда в Москве появится устойчивый снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что устойчивый снежный покров может сформироваться в столице к концу недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что 30 ноября на столицу обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад. По прогнозам синоптика, генуэзский циклон "Бенедикт" принесет до 23 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы. При этом интенсивные дожди во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров, уточнил Тишковец.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В среду, 1 декабря, будет вполне зимняя погода, ночью временами снег, от небольшого до умеренного, местами метель, гололедица. Днем снежок продолжится.

"Температура в течение суток 1 декабря будет отрицательной: –2...–4 градуса – в городе и до –6 – по области. Ночью еще сохранится довольно порывистый ветер до 15–18 метров в секунду, то есть погода с точки зрения ветра будет, конечно, ненастной. Температурный фон остается выше климатической нормы на 2–3 градуса", – рассказывает Позднякова.

В четверг, 2 декабря, по словам синоптика, ожидается еще более низкая температура в ночные часы. Однако к концу недели власть над погодой перейдет к теплой части атлантического циклона. Поэтому температура вновь станет повышаться, уточняет Позднякова. К этому времени метеоролог также прогнозирует формирование первого снежного покрова в городе.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Уже в конце этой недели в столичном регионе прогнозируется около 0, хотя, может быть, ночью еще будет слабоотрицательная температура и ожидаются осадки. Преимущественно все-таки это будет небольшой снежок. Я думаю, что этот снегопад уже положит начало формированию снежного покрова, который уйдет у нас в зиму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима в Европейской России. По словам метеоролога, в регионе ожидаются морозы до –20 градусов и оттепели. Такой прогноз обусловлен потеплением климата, уточнил Вильфанд.