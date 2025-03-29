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29 марта, 23:15

Происшествия

Погибших при крушении батискафа в Египте россиян готовят к перевозке на родину

Погибших при крушении батискафа в Египте россиян готовят к перевозке на родину

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Тела россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, готовят к перевозке в Россию. Оформление всех необходимых документов может занять несколько дней, сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде.

Трагедия произошла 27 марта. Прогулочный батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. Жертвами катастрофы стали, по последним данным, шесть россиян, в их числе двое детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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