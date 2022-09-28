Автомобилист врезался в грузовик на МКАД

Водитель Lada пострадал в серьезной аварии на МКАД. Он на высокой скорости врезался в грузовик. В результате машину буквально разорвало. Об этом сообщили в ГИБДД.

Произошло все на 2-м километре МКАД у Ивановского моста. На месте работают спасатели и три расчета скорой помощи. Движение сильно затруднено.

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