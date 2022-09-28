Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

Все три нитки морских газопроводов "Северного потока" повреждены. Сроки устранения поломки назвать невозможно. Об этом сообщил оператор Nord Stream AG .

Это был один из последних маршрутов, позволявший поставлять газ из России в Европу в обход Украины. Теперь такой возможности нет.

В чем причина? Что означает эта авария для стран Евросоюза? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.