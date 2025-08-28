28 августа, 11:30Происшествия
Новости регионов: 23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
Под Геленджиком 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром, рассказали в МЧС. Огнем окружена база отдыха. За людьми направлен катер.
В Благовещенске автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом. Машину снесло, водитель скончался. В настоящий момент идет расследование всех обстоятельств случившегося.
Роботы стали обычными пешеходами на улицах Новосибирска во время форума "Технопром". Его участники привезли свои разработки из разных регионов России и решили наглядно показать их жителям города.
