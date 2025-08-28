Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: 23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Новости регионов: четыре самолета задержались из-за тумана в аэропорту Кемерово

"Гейзер" пробился из-под асфальта на улице Ляпидевского

Москвичи пожаловались на заезды мотоциклистов у станции метро "Филатов Луг"

"Новости регионов": корабли ТОФ прибыли на Чукотку в рамках акции "Сила в правде-2025"

Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

"Московский патруль": помощников телефонных мошенников задержали в столице

"Московский патруль": в столице выявили магазин со школьной одеждой без маркировки

Под Геленджиком 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром, рассказали в МЧС. Огнем окружена база отдыха. За людьми направлен катер.

В Благовещенске автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом. Машину снесло, водитель скончался. В настоящий момент идет расследование всех обстоятельств случившегося.

Роботы стали обычными пешеходами на улицах Новосибирска во время форума "Технопром". Его участники привезли свои разработки из разных регионов России и решили наглядно показать их жителям города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

