Новости регионов: 23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

Под Геленджиком 23 туриста оказались заблокированы лесным пожаром, рассказали в МЧС. Огнем окружена база отдыха. За людьми направлен катер.

В Благовещенске автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом. Машину снесло, водитель скончался. В настоящий момент идет расследование всех обстоятельств случившегося.

Роботы стали обычными пешеходами на улицах Новосибирска во время форума "Технопром". Его участники привезли свои разработки из разных регионов России и решили наглядно показать их жителям города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

