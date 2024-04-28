Земляную насыпь укрепляют на трассе Тюмень-Омск для защиты от разлившегося Ишима

Сотрудники МЧС укрепляют земляную насыпь на участке федеральной трассы в Тюменской области. Это необходимо, чтобы защитить проезжую часть от половодья на реке Ишим. Уровень воды в этом районе превысил исторический максимум, и вода продолжает пребывать.

Километровые пробки образовались на пути в Татарстан. Люди стоят в очереди перед заправочными станциями. Водители пишут в соцсетях, что можно потерять около двух часов в ожидании.

В Костроме женщина за рулем иномарки перепутала педали. Вместо того, чтобы припарковаться, снесла торговый ряд с цветами. Под колесами едва не оказались и продавцы, они вовремя успели отскочить.

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