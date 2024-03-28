Новости часа: СК РФ получил доказательства связи террористов с украинскими националистами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Получены доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. Об этом заявили в СК РФ.

Общий размер финансовой помощи компаниям, которую одобрила Москва в 2024 году, составил больше 133 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До 16 градусов ожидается в Москве в выходные, 30–31 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.