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28 марта, 18:30

Происшествия

Новости часа: СК РФ получил доказательства связи террористов с украинскими националистами

Новости часа: СК РФ получил доказательства связи террористов с украинскими националистами

Получены доказательства связи террористов с украинскими националистами – СК РФ

74 пострадавших во время теракта в "Крокусе" продолжают лечение в больницах

Задержан подозреваемый в финансировании террористов из "Крокус Сити Холла" – СК РФ

Пожар произошел в доме № 14 на Ставропольской улице

Новости мира: спецслужбы США не передали РФ всю информацию об угрозе теракта в "Крокусе"

Движение транспорта ограничено на Ставропольской улице из-за пожара

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном восстановлении "Крокус Сити Холла"

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Пожар на площади 80 "квадратов" произошел в супермаркете в Красной Пахре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Получены доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. Об этом заявили в СК РФ.

Общий размер финансовой помощи компаниям, которую одобрила Москва в 2024 году, составил больше 133 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До 16 градусов ожидается в Москве в выходные, 30–31 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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