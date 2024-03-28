Новости мира: пять человек погибли в результате ДТП в Германии

Пять человек погибли в результате ДТП в Германии. Они были пассажирами автобуса, следовавшего из Берлина в Цюрих. По неизвестной причине водитель потерял управление посреди автобана и влетел в деревья на обочине. Травмы разной степени тяжести получили 20 человек.

В китайском городе Синьчжу школьный автобус завилял на мосту и врезался в опору. В результате ДТП семеро детей пострадали. Водитель признался, что плохо себя чувствовал и был изможден.

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