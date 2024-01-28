Новости регионов: пожар произошел в больнице № 18 в Казани

В больнице №18 в Казани произошел пожар. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание началось в лаборатории на втором этаже административного здания, которое самостоятельно покинули 23 человека. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

У водителя автобуса, который перевозил пассажиров из Москвы в Нальчик и попал в аварию на трассе Р-217 "Кавказ", не было лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Также там установили, что водитель ехал на летней резине. С 2021 год мужчина 40 раз нарушал ПДД и не оплачивал штрафы. По предварительным данным, он уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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