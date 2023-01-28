Пожар на рынке "Синдика" не именит планов компании по строительству жилья

Пожар на рынке "Синдика" в Красногорске не изменит планов владельцев. В компании заявили, что происшествие не повлияет на строительство жилых домов и торгового центра, которое планировалось неподалеку.

Следственный комитет начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье. Следователи осматривают место происшествия, разговаривают с собственниками помещений, опрашивают очевидцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

