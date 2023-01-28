Москвичам рассказали подробности пожара на складе "Синдика" в Подмосковье

Спасатели разбирают завалы на месте крупного пожара на строительном рынке "Синдика" в подмосковном Красногорске.

Накануне вечером там загорелся склад со стройматериалами. Огонь охватил больше 2 000 квадратных метров. По словам замглавы подмосковного управления МЧС, причины возгорания будут установлены и обнародованы позже.

Что еще известно о пожаре? И что сейчас происходит на месте инцидента? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

