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28 января, 12:15

Происшествия

Москвичам рассказали подробности пожара на складе "Синдика" в Подмосковье

Москвичам рассказали подробности пожара на складе "Синдика" в Подмосковье

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В Красногорске начали разбор завалов после пожара на складе "Синдика"

Спасатели разбирают завалы на месте крупного пожара на строительном рынке "Синдика" в подмосковном Красногорске.

Накануне вечером там загорелся склад со стройматериалами. Огонь охватил больше 2 000 квадратных метров. По словам замглавы подмосковного управления МЧС, причины возгорания будут установлены и обнародованы позже.

Что еще известно о пожаре? И что сейчас происходит на месте инцидента? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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