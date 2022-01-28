В США рухнул автомобильный мост. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Судя по кадрам, в этот момент по нему проезжал автомобиль и автобус.

ЧП произошло в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Причины происшествия пока неизвестны. Спасатели заявили, что в этом районе сильно пахнет газом.

Для безопасности местных жителей попросят не подъезжать близко. Инцидент произошел за несколько часов до приезда Байдена, который должен был обсудить состояние инфраструктуры города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.