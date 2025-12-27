Форма поиска по сайту

27 декабря, 16:30

Происшествия

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera. Организована доследственная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил информацию о том, что удалось выяснить про оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее популярный напиток сняли с продажи в одной из торговых сетей после обращения покупателя. По словам мужчины, его ребенок сделал глоток напитка, который отдавал запахом ацетона. Оказалось, что вся партия, попавшая в магазин еще в августе, была испорчена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияедавидеоМаксим Шаманин

