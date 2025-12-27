Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы. В префектуре Гумма в центральной части страны столкнулись 50 машин. В итоге 1 человек погиб и 50 пострадали. Движение перекрыли.

Европейские страны собираются в январе обсудить урегулирование на Украине. Об этом Financial Times сообщил представитель Елисейского дворца. Он также заявил газете, что на определенном этапе европейцам нужно будет установить прямой диалог с Владимиром Путиным, ранее это предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Соглашение о прекращении огня на 72 часа между Таиландом и Камбоджей вступило в силу. Это первый шаг, после которого стороны смогут вернуться к перемирию, которое было заключено в октябре при содействии президента США Дональда Трампа.

