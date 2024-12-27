Новости регионов: ученые предложили способ очистки песка от мазута

Ученые разработали метод очистки песка от мазута, выбрасываемого на пляжи Краснодарского края после крушения танкеров. Грунт предложено промывать горячей водой или обрабатывать перегретым паром. Это позволит очищать песок прямо на месте без необходимости вывоза на полигоны.

В Приморье прокуратура выявила нарушения в пекарне, поставлявшей хлеб в школы и детские сады. Продукция готовилась в антисанитарных условиях из просроченных ингредиентов, а сотрудники работали без санитарных книжек. Все контракты с пекарней расторгнуты.

В Сочи мужчина украл несколько банок красной икры из магазина, сломав замок холодильника. Ущерб составил 17 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, часть похищенного он успел съесть, а остальное продал.

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