В Челябинской области после сильных дождей прорвало плотину

В Челябинской области из-за сильных дождей прорвало плотину, которая сдерживала шесть миллионов кубометров воды. Размыт 100-метровый участок насыпной дамбы. В зоне подтопления оказались четыре села, в которых проживает около двухсот человек. Всем им пришлось ждать эвакуации на крышах домов. Как сообщает МЧС, на данный момент порядка 160 жителей вывезены в пункты временного размещения. В Округе объявлен режим ЧС, к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники. По информации спасателей, сейчас ситуация улучшается. Этим утром от воды полностью освободился посёлок КиолИм.

В Приморье отправили в СИЗО продавца авторынка, который выстрелил в подростка. Все произошло на местном базаре. 14-летний мальчик с мамой попытались вернуть неисправный мопед. Торговец отказался возвращать деньги, из-за чего завязался конфликт. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошло пневматическое оружие. Мужчина выстрелил подростку в спину, оставив гематому. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Тюмени пожарные так спешили на вызов, что не справились с управлением на мокрой дороге. Машину повело, она снесла забор, дерево, зацепила легковушку и перевернулась. Обошлось без пострадавших. Местные СМИ со ссылкой на МЧС уточняют, что "пожарка" с сиреной и мигалками торопилась на тушение мусорного бака. Ей на замену отправили другой расчёт, однако, в итоге, вызов оказался ложным.

У берегов курильского острова Итуруп туристы попытались приручить косатку. Та оказалась совсем не против, подплыв практически вплотную к лодке. Однако погладить себя не дала – была занята охотой на нерпу. Огромный плавник бесстрашных путешественников не испугал, а только добавил азарта.

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