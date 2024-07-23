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Новости

23 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: МАК сообщила новые подробности падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Новости регионов: МАК сообщила новые подробности падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

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Межгосударственная авиационная комиссия сообщила новые подробности падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Экипаж перед падением перешел на ручное управление. Пилоты пытались остановить снижение, отключили автопилот и автомат тяги, но им не удалось вывести самолет из пикирования.

Sukhoi Superjet 100 рухнул в Коломенском районе Московской области 12 июля. На борту были три члена экипажа, все они погибли.

Тем временем на Кубани следователи возбудили дело против участника массовой драки. В городе Кореновске местный житель сделал замечание группе курдов, которые громко слушали музыку. В результате один из группы избил мужчину. Когда на место инцидента приехала полиция, тот же курд напал на полицейского. После этого случая следователи возбудили уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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