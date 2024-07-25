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Новости

25 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: газ взорвался в многоквартирном доме в Хабаровском крае

Новости регионов: газ взорвался в многоквартирном доме в Хабаровском крае

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В селе Тополеве в Хабаровском крае произошел взрыв газа в жилом доме. После него начался пожар в одной из квартир. К этой минуте огонь удалось потушить. Квартира, где взорвался газ, полностью выгорела, также повреждены четыре смежных балкона, а в подъезде выбиты стекла. Как сообщают местные власти, в результате ЧП пострадали пять человек: мужчина, женщина и трое детей. Женщина и дети госпитализированы.

Тем временем в Ливадии, Приморский край, мужчина чуть не утонул. Он плавал на матрасе в море, когда его накрыла волна. Мужчину сбило с плавсредства, и из-за течения он не мог сам вернуться на берег. На помощь ему вовремя подоспели спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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