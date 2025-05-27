Новости регионов: два грузовика и пассажирский автобус столкнулись в Воронежской области

Крупная авария произошла в Воронежской области. На трассе столкнулись два грузовика и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 14 человек. Их уже отправили в больницу. По предварительным данным, всего в автобусе находились 40 человек.

Тем временем луганские полицейские обнаружили в одной из квартир детеныша краснокнижного амурского тигра. Как выяснилось в ходе следствия, местный житель купил животное нелегально. По его словам, он не знал, что вид занесен в Красную книгу. Тигренка уже осмотрели ветеринары. Оказалось, что это девочка, она здорова, ей около двух месяцев. Маленькую тигрицу временно пристроили в один из местных зооуголков.

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