Новости регионов: в Забайкалье вспыхнули новые лесные пожары из-за гроз

В Забайкальском крае из-за гроз возникли восемь новых лесных пожаров – все в заповедных зонах. По данным Авиалесоохраны, в регионе продолжают действовать 42 очага, 8 из них удалось локализовать. Операции по тушению осложняются жарой до 30 градусов и сильным ветром.

В Санкт-Петербурге на Канале Грибоедова спасли мужчину, который рано открыл купальный сезон. Он оказался в воде и начал тонуть. Прогулочный катер, проходивший мимо, заметил пловца, и члены экипажа бросили ему спасательный круг. Мужчину удалось поднять на борт.

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