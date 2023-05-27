Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП в Ялте

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП в Ялте

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Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии в Ялте. Неуправляемый грузовик на повороте вылетел с дороги и снес здание и людей, которые в этот момент находились на тротуаре. Как сообщали очевидцы, большегруз заходил в поворот с дымящимися тормозами. В результате многотонная машина опрокинулась в кювет.

В Ленинградской области в данный момент проходит первый в регионе чемпионат по воздухоплавательному спорту. За время состязаний участники выполняют самые разные задания. Завершится зрелищное мероприятие в понедельник, 29 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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