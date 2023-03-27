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Происшествия

Плавучий ресторан "Серебряный кит" начал тонуть в Петербурге

Плавучий ресторан "Серебряный кит" начал тонуть в Петербурге

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В Санкт-Петербурге тонет "Серебряный кит". Речь о плавучем ресторане у набережной Невы в районе парка имени Бабушкина.

Утром 27 марта он начал медленно уходить под воду. Дебаркадер сильно накренился на левый борт и, вероятно, зачерпнул много воды. На месте в данный момент работают экстренные службы города.

Северо-Западная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации судна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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