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26 марта, 23:15

Происшествия

16 домов получили повреждения при взрыве под Тулой

16 домов получили повреждения при взрыве под Тулой

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В Тульской области при взрыве украинского беспилотника повреждения получили 10 частных домов и 6 многоэтажек. В Минобороны РФ заявили, что это была украинская атака, которую отразила российская ПВО.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил оказать финансовую помощь жителям Киреевска, пострадавшим в результате взрыва. Те, кто лишился жилья, получат сертификат на приобретение нового.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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