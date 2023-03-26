16 домов получили повреждения при взрыве под Тулой

В Тульской области при взрыве украинского беспилотника повреждения получили 10 частных домов и 6 многоэтажек. В Минобороны РФ заявили, что это была украинская атака, которую отразила российская ПВО.

Губернатор региона Алексей Дюмин поручил оказать финансовую помощь жителям Киреевска, пострадавшим в результате взрыва. Те, кто лишился жилья, получат сертификат на приобретение нового.

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