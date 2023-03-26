Министр спорта РФ посетит Китай в рамках рабочей поездки с 27 по 29 марта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министр спорта России Олег Матыцин посетит Китай в рамках рабочей поездки с 27 по 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

В сообщении отметили, что в Пекине пройдет рабочая встреча Матыцина с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжиданем.

В ходе встречи главы спортивные ведомств обсудят вопросы развития двусторонних связей, а также обсудят мероприятия перекрестных годов сотрудничества в области физической культуры и спорта, сотрудничество федераций по отдельным видам спорта.

Делегация из России планирует посетить Пекинский спортивный университет, а также встретиться с его руководством. На этой встрече разговор пойдет о развитии студенческого спорта и спортивной науки.

В Чэнду министр посетит одноименный университет и проведет встречу с губернатором провинции Сычуань Хуан Цяном. Они обсудят развитие регионального и приграничного взаимодействия между двумя странами.

Ранее Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем и создание профильной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам президента РФ, подобное необходимо в условиях давления Запада на спортивную сферу. Он пояснил, что в ситуации, когда олимпийское движение становится более политизированным, развитие двусторонних спортивных связей обретает особое значение.



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