Восьмерых подростков из подмосковного рехаба разместили в соцучреждениях

Детей из незаконного реабилитационного центра в подмосковном Дедовске передали родителям. Как сообщила глава муниципального округа Истра, восемь подростков размещены в специализированных соцучреждениях.

Следователи установили, что в частном рехабе вместо лечения применяли пытки и избиения. 23 ноября 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями в бессознательном состоянии был доставлен в реанимацию.

Психологи отмечают, что систематическое насилие формирует у жертв состояние беспомощности и подавляет волю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.