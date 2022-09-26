Японский консул задержан во Владивостоке

Дипломата Мотоки Тацунори во Владивостоке задержали с поличным при получении сведений ограниченного распространения. Об этом сообщают в ФСБ.

Ведомство опубликовало кадры допроса, на которых Тацунори признает вину. Сотрудника генконсульства объявили персоной нон грата, и в ближайшие двое суток он должен будет покинуть Россию. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.