Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

В США на территории университета Арканзаса мужчина открыл огонь по людям. О стрелявшем, который находился недалеко от библиотеки, предупредила пресс-служба учебного заведения. По сообщениям агентств, нападавшим оказался житель штата Огайо, который заранее сообщил о своих планах на странице в соцсетях.

Лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен, выступая на форуме в Вашингтоне, подтвердил приверженность страны режиму нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове, подчеркнув, что соблюдение договора является ключевым фактором региональной безопасности и стабильности.

