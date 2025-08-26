Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 07:15

Происшествия

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

Сын альпинистки Наговициной попросил возобновить ее поиски в горах Киргизии

Вертолет задействуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва устроила дебош на борту

Спасатели прекратили поиски московской альпинистки Наговициной в горах Киргизии

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области возросло до 28

Российские дипломаты контролируют поиски пропавшего в проливе Босфор пловца Свечникова

"Московский патруль": укравшему цветы рядом с магазином москвичу грозит до 2 лет колонии

"Московский патруль": правоохранители обнаружили киберпреступников в Москве

"Московский патруль": отравивший близких житель Балашихи предстал перед судом

В США на территории университета Арканзаса мужчина открыл огонь по людям. О стрелявшем, который находился недалеко от библиотеки, предупредила пресс-служба учебного заведения. По сообщениям агентств, нападавшим оказался житель штата Огайо, который заранее сообщил о своих планах на странице в соцсетях.

Лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен, выступая на форуме в Вашингтоне, подтвердил приверженность страны режиму нераспространения ядерного оружия на Корейском полуострове, подчеркнув, что соблюдение договора является ключевым фактором региональной безопасности и стабильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика