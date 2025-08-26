Сын альпинистки Наговициной попросил возобновить ее поиски в горах Киргизии

Сын альпинистки Натальи Наговициной Михаил уверен, что его мать жива. Он попросил возобновить поиски. Наговицин написал пост в соцсетях с обращением к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД России Сергею Лаврову и послу в Киргизии Сергею Вакунову.

Спортсменка почти 2 недели со сломанной ногой находится в горах Киргизии на высоте 7 тысяч метров при температуре минус 20 градусов. По словам сына альпинистки, есть человек с дроном, который готов подняться на высоту и провести аэросъемку, нужно только разрешение сделать это.

