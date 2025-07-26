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26 июля, 17:15

Происшествия

В Митине полицейские и сотрудники МЧС спасли ребенка, стоявшего на балконе на табуретке

В Митине полицейские и сотрудники МЧС спасли ребенка, стоявшего на балконе на табуретке

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В районе Митино полицейские и пожарные не дали упасть ребенку с балкона. Они приехали по вызову соседей, которые увидели, как малыш стоит на балконе на табуретке.

Сотрудники полиции вернули мальчика в квартиру. Выяснилось, что он живет с родителями, но в момент происшествия дома был только 12-летний брат. На мать мальчиков составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершннолетних.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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