26 июля, 17:15Происшествия
В Митине полицейские и сотрудники МЧС спасли ребенка, стоявшего на балконе на табуретке
В районе Митино полицейские и пожарные не дали упасть ребенку с балкона. Они приехали по вызову соседей, которые увидели, как малыш стоит на балконе на табуретке.
Сотрудники полиции вернули мальчика в квартиру. Выяснилось, что он живет с родителями, но в момент происшествия дома был только 12-летний брат. На мать мальчиков составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершннолетних.
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