Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 11:45

Происшествия

Новости мира: БПЛА атаковал израильский Эйлат в ночь на 26 июня

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Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в ночь на 26 июня. Как заявили в ЦАХАЛ, беспилотник атаковал город Эйлат, расположенный на побережье Красного моря. Дрон впоследствии сбили израильские военные. При этом, он не успел пересечь государственную границу. По некоторым данным, беспилотник запустили боевики Исламского сопротивления в Ираке.

Тем временем дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено. На заседании Федерального окружного суда США на острове Сайпан он признал свою вину в шпионаже. Ассанжа приговорили к сроку, который он уже провел в СИЗО в Великобритании, поэтому его сразу выпустили на свободу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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