Новости регионов: многоквартирный дом сгорел в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сгорел многоквартирный дом. Огонь вспыхнул на третьем этаже, а затем перекинулся выше и охватил мансарду. В доме жили 60 человек. Одного из них спасли пожарные, остальных эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара пока не известны.

Лесные пожары чуть не уничтожили лыжную базу в Бурятии. Огонь подошел вплотную к селу Баргузин. На место прибыли спасатели, однако их сил не хватало. Глава поселения обратился к жителям и попросил их помочь пожарным. За последние сутки в Забайкалье потушили 6 лесных пожаров общей площадью свыше 20 тысяч гектаров. На данный момент в регионе активны еще 33 возгорания. Их тушат более 1,5 тысячи человек.

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