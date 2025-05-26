Новости регионов: ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов произошло под Ростовом

Несовершеннолетние мотоциклисты устроили аварию на трассе в Ростовской области. Как сообщили в Госавтоинспекции, 12-летний подросток разогнался, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. В этот момент по трассе двигался другой мотоцикл. Им управлял ровесник виновника аварии, а на пассажирском сидении был еще один подросток. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, их увезли в больницу.

Тем временем 6 лесных пожаров на общей площади более 20 тысяч гектаров потушили в Забайкалье за сутки. В настоящее время в регионе действует 33 пожара, в тушении задействовано более 1,5 тысячи человек и 220 единиц техники.

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