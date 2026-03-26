26 марта, 22:45Происшествия
Новости регионов: в Казани арестованы нелегальные таксисты за потасовку в аэропорту
В Казани арестованы трое нелегальных таксистов, которые напали на полицейских в аэропорту. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Арестованным предъявлены обвинения в хулиганстве и применении насилия к представителям власти.
Жительница Ставрополья прокатила пятилетнего сына в багажнике машины. Женщину оштрафовали сразу по двум статьям. К делу подключились органы опеки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.