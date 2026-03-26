Полицейский погиб в ДТП на автодороге А-370 "Уссури"

Один полицейский погиб, еще один пострадал в ДТП на автодороге А-370 "Уссури", сообщила прокуратура Приморья.

Наряд ДПС на служебном авто с включенной сиреной и проблесковым маячком преследовал мотоциклиста, который проигнорировал требование об остановке. В ходе погони произошло столкновение с большегрузом, патрульный автомобиль отбросило на ограждение.

В результате аварии автоинспектор получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй сотрудник в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Мотоциклиста, который пытался скрыться задержали, сообщило МВД Приморья.

