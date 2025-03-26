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Новости

26 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: очередной выброс мазута зафиксировали на пляжах в Анапе

Новости регионов: очередной выброс мазута зафиксировали на пляжах в Анапе

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Новые выбросы мазута замечены на четырех участках пляжей в Анапе. Об этом сообщили в оперштабе региона. Сначала специалисты убирают нефтепродукт, затем команды городов и районов просеивают песок, отделяя его от небольших фракций загрязнения. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы, произошедшей после крушения двух танкеров в Керченском проливе, идут уже больше трех месяцев. Представители компаний-судовладельцев готовы разделить расходы по компенсации ущерба. Они предлагают создать два фонда по 533 миллиона рублей для выплат потенциальным истцам.

В Сибири пытаются предотвратить последствия половодья. Для этого на реках взрывают лед. В настоящее время сотрудники МЧС работают на реке Абакан. Для подрыва участка почти 500 метров в длину им понадобилось полтонны взрывчатки. Такая мера позволит предупредить ледовые заторы и резкие подъемы уровня воды, что спасет поселения на берегах рек от затопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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