25 декабря, 12:15Происшествия
60 человек вывели из здания бизнес-центра "Варшавская Плаза" во время пожара
60 человек вывели из здания бизнес-центра "Варшавская Плаза" в Москве во время пожара. Его уже потушили, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
На данный момент выясняются причины возгорания. Известно, что оно началось на четвертом этаже, где проходил ремонт, а потом распространился на два соседних. В результате горели 200 квадратных метров.
В оперативных службах заявили, что из-за высоких температур деформировались перекрытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.