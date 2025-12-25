60 человек вывели из здания бизнес-центра "Варшавская Плаза" во время пожара

60 человек вывели из здания бизнес-центра "Варшавская Плаза" в Москве во время пожара. Его уже потушили, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

На данный момент выясняются причины возгорания. Известно, что оно началось на четвертом этаже, где проходил ремонт, а потом распространился на два соседних. В результате горели 200 квадратных метров.

В оперативных службах заявили, что из-за высоких температур деформировались перекрытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.