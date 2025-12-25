Прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара в бизнес-центре на Варшавском шоссе

Прокуратура контролирует выяснение причин пожара, который произошел в бизнес-центре на Варшавском шоссе. Возгорание началось на 4-м этаже, предположительно в месте, где проводился ремонт.

Огонь перекинулся на 2 соседних этажа. Из задымленного здания пожарные вывели 60 человек. В результате никто не пострадал. Возгорание полностью потушено, сейчас помещения проливают для ликвидации последствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.