25 декабря, 11:45

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара в бизнес-центре на Варшавском шоссе

Прокуратура контролирует выяснение причин пожара, который произошел в бизнес-центре на Варшавском шоссе. Возгорание началось на 4-м этаже, предположительно в месте, где проводился ремонт.

Огонь перекинулся на 2 соседних этажа. Из задымленного здания пожарные вывели 60 человек. В результате никто не пострадал. Возгорание полностью потушено, сейчас помещения проливают для ликвидации последствий.

происшествия

