25 сентября, 07:15Происшествия
Пожар произошел на складе на западе Москвы
Утром 25 сентября на западе столицы произошел крупный пожар. На улице Горбунова загорелся складской ангар.
По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения, в том числе на стоящую рядом автозаправочную станцию.
Сейчас пожар ликвидирован. О пострадавших информация не поступала. Причина возгорания уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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