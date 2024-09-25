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25 сентября, 07:15

Происшествия

Пожар произошел на складе на западе Москвы

Пожар произошел на складе на западе Москвы

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Утром 25 сентября на западе столицы произошел крупный пожар. На улице Горбунова загорелся складской ангар.

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения, в том числе на стоящую рядом автозаправочную станцию.

Сейчас пожар ликвидирован. О пострадавших информация не поступала. Причина возгорания уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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